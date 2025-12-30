Криштиану Роналду забил 957-й гол в профессиональной карьере
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился 957-м голом в профессиональной карьере. Португалец отличился в матче 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 с командой «Аль-Иттифак» (2:2). Встреча проходила на стадионе «Аль-Иттифак — Абдулла Аль-Дабиль» (Даммам, Саудовская Аравия).
Саудовская Аравия — Про-Лига . 12-й тур
30 декабря 2025, вторник. 20:30 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
2 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Вейналдум – 16' 1:1 Феликс – 47' 1:2 Роналду – 67' 2:2 Вейналдум – 80'
Криштиану Роналду отметился забитым мячом на 67-й минуте встречи. Всего в активе экс-форварда «Реала» и «Манчестер Юнайтед» 13 голов в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» впервые в сезоне потерял очки. У команды 31 очко в 11 матчах и первое место в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» располагается на восьмой строчке с 16 очками.
