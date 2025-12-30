Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Хамес Родригес может перейти в клуб МЛС — Marca

Комментарии

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес может продолжить карьеру в МЛС. Об этом сообщает Marca.

Срок действия трудового договора футболиста с мексиканским «Леоном» подошёл к концу, изначально игрок хотел остаться в Мексике, чтобы набрать форму перед чемпионатом мира — 2026. В СМИ возникали слухи, связывавшие хавбека с командами «УНАМ Пумас» и «Крус Асуль», однако чего-либо конкретного за этой информацией не последовало.

По данным источника, Хамес близок к переходу в «Коламбус Крю» из МЛС, «Орландо Сити» также претендует на полузащитника. Помимо этого, слухи об интересе к футболисту со стороны бразильского «Сантоса» не подтвердились.

