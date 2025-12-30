Денис Суарес: когда Пике написал «Он остаётся», мы уже знали, что Неймар уходит из «Барсы»

Бывший полузащитник «Барселоны» Денис Суарес раскрыл подробности публикации экс-защитником «блауграны» Жераром Пике совместной фотографии с нападающим Неймаром, которую испанец сопроводил подписью «Он остаётся». Это фото было выложено летом 2017 года, когда активно обсуждался возможный переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», что и произошло в итоге.

«Мы готовились к сезону, и вся эта неразбериха с будущим Неймара застала нас врасплох. Но был момент, когда мы уже знали, что Неймар уходит. Когда Пике выложил фото с подписью «Он остаётся», в команде уже знали, что он уходит. Мы говорили Пике, что ему не хватит смелости выложить подобное фото, а он опубликовал его. В тот момент он [Неймар] уже практически ушёл», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo со ссылкой на Post United.

