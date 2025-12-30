Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Астон Вилла: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ 2025/2026 30 декабря

«Арсенал» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Субименди, Мерино, Эдегор, Сака, Троссард, Дьёкереш.

«Астон Вилла»: Мартинес, Богард, Линделёф, Конса, Динь, Онана, Тилеманс, Буэндия, Санчо, Роджерс, Уоткинс.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «канониров» 42 набранных очка в 18 матчах. Отрыв от «Манчестер Сити» со второй строчки составляет два очка. «Астон Вилла» с 39 очками располагается на третьем месте в таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
