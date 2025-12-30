Матвей Сафонов одним словом описал 2025 год в «ПСЖ»

Пресс-служба «ПСЖ» попросила нескольких футболистов команды назвать одно слово, которое описывает 2025 год. Российский вратарь Матвей Сафонов ответил на французском языке: «Я всегда говорю «Великолепно» (Сафонов использовал слово «Magnifique». — Прим. «Чемпионата»). Думаю, это будет слово «Великолепно».

В 2025 году «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Сафонов перешёл в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За этот период вратарь принял участие в 21 матче во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Как Сафонов стал героем ФИФА: