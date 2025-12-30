Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов одним словом описал 2025 год в «ПСЖ»

Матвей Сафонов одним словом описал 2025 год в «ПСЖ»
Комментарии

Пресс-служба «ПСЖ» попросила нескольких футболистов команды назвать одно слово, которое описывает 2025 год. Российский вратарь Матвей Сафонов ответил на французском языке: «Я всегда говорю «Великолепно» (Сафонов использовал слово «Magnifique». — Прим. «Чемпионата»). Думаю, это будет слово «Великолепно».

В 2025 году «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Сафонов перешёл в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За этот период вратарь принял участие в 21 матче во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android