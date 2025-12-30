В Серии А откажутся от использования оранжевого мяча

В итальянской Серии А откажутся от оранжевого мяча, который используется в осенне-зимний период. Лига вернётся к игровому снаряду жёлтого цвета, как это было ранее.

«Мы получили множество обоснованных жалоб на эту тему. Есть зрители, которые не видят этот мяч из-за дальтонизма. Мы попросили нашего технического спонсора ускорить поставку новых мячей. Нам необходимо 25 мячей на каждую игру, то есть 500 игровых снарядов в неделю, а также те, которые мы передаём клубам для тренировок.

Поставщик запустил в производство новые мячи видимого цвета, но потребуется некоторое время, прежде чем мы сможем заменить нынешний оранжевый вариант, это был неудачный выбор. Мы возвращаемся к жёлтым и белым мячам», — передаёт слова президента Серии А Эцио Симонелли La Gazzetta dello Sport со ссылкой на программу Radio Anch'io Sport на Rai Radio 1.