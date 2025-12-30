Роналду впервые с 2009 года не сделал ни одного хет-трика в календарном году
40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершил 2025 год с 41 голом, забитым за клуб и сборную. При этом впервые с 2009 года португальский футболист не оформил ни одного хет-трика в календарном году. Об этом сообщает Sporx на своей странице в социальной сети X.
Во вторник, 30 декабря, Роналду забил гол во встрече 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» (2:2). Этот мяч стал 957-м в профессиональной карьере 40-летнего форварда.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 12-й тур
30 декабря 2025, вторник. 20:30 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
2 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Вейналдум – 16' 1:1 Феликс – 47' 1:2 Роналду – 67' 2:2 Вейналдум – 80'
В нынешнем сезоне Про-Лиги Роналду забил 13 голов в 11 матчах. При этом три раза португалец поразил ворота соперников с пенальти.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в мировом футболе:
