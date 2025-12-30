Роналду впервые с 2009 года не сделал ни одного хет-трика в календарном году

40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершил 2025 год с 41 голом, забитым за клуб и сборную. При этом впервые с 2009 года португальский футболист не оформил ни одного хет-трика в календарном году. Об этом сообщает Sporx на своей странице в социальной сети X.

Во вторник, 30 декабря, Роналду забил гол во встрече 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» (2:2). Этот мяч стал 957-м в профессиональной карьере 40-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Про-Лиги Роналду забил 13 голов в 11 матчах. При этом три раза португалец поразил ворота соперников с пенальти.

