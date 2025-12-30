«Этот клуб прогнил насквозь». Ники Батт раскритиковал нынешний уровень «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт раскритиковал нынешний уровень игры и турнирное положение «красных дьяволов».

«С полной уверенностью говорю, что этот клуб прогнил насквозь. Если бы вы привели сюда Алекса Фергюсона в его лучшие годы, то даже он не смог бы всё исправить в кратчайшие сроки, ему всё равно потребовалось бы какое-то время. С Хосепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом тоже бы ничего не получилось.

Считаю, что те игроки, которых мы покупаем, а также те, кого можем купить, просто не на том уровне, к которому мы привыкли. Нужно принять тот факт, что процесс возвращения клуба в борьбу за чемпионство займёт пять-восемь лет. А пока что это всё чушь полная», — приводит слова Батта FourFourTwo.