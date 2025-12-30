Скидки
«Этот клуб прогнил насквозь». Ники Батт раскритиковал нынешний уровень «Манчестер Юнайтед»

«Этот клуб прогнил насквозь». Ники Батт раскритиковал нынешний уровень «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт раскритиковал нынешний уровень игры и турнирное положение «красных дьяволов».

«С полной уверенностью говорю, что этот клуб прогнил насквозь. Если бы вы привели сюда Алекса Фергюсона в его лучшие годы, то даже он не смог бы всё исправить в кратчайшие сроки, ему всё равно потребовалось бы какое-то время. С Хосепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом тоже бы ничего не получилось.

Считаю, что те игроки, которых мы покупаем, а также те, кого можем купить, просто не на том уровне, к которому мы привыкли. Нужно принять тот факт, что процесс возвращения клуба в борьбу за чемпионство займёт пять-восемь лет. А пока что это всё чушь полная», — приводит слова Батта FourFourTwo.

