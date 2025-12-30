Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» выпустило новогоднюю песню с отсылками к «Зениту» и «Спартаку»

Московское «Динамо» выпустило новогоднюю песню с отсылками к «Зениту» и «Спартаку»
Московское «Динамо» в своих социальных сетях опубликовало ролик с новогодней песней под названием «Динамовская рапсодия».

В ролике были представлены кадры из матча Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом» (1:3). На моменте их демонстрации в песне звучат следующие слова: «Можно отметить опять в третий раз сотню лет. Ну что тут сделать? «Динамо» даст точный ответ».

Вероятно, это отсылка к ситуации со 100-летием сине-бело-голубых. 100 лет исполнилось «Зениту» 25 мая. Вскоре после завершения Мир РПЛ сезона-2024/2025 пресс-служба санкт-петербургского клуба объявила, что юбилейным был не указанный сезон, а нынешний.

Затем в видео представлен кадр отменённого из-за офсайда гола форварда «Динамо» Константина Тюкавина в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). В этот момент звучат слова: «О, повторенье! На уроке черчения».

Константин Тюкавин: возможно, 2025 год был проверкой на прочность для меня

Самая крупная победа «Динамо»:

