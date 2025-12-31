«Арсенал» — «Астон Вилла»: первый тайм матча АПЛ завершился вничью

В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Арсенал» и «Астон Вилла». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даррен Ингланд. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды голов не забили.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «канониров» 42 набранных очка в 18 матчах. Отрыв от «Манчестер Сити» со второй строчки составляет два очка. «Астон Вилла» с 39 очками располагается на третьем месте в таблице АПЛ.