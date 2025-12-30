Скидки
«Не сомневаюсь, что это случится». Санетти — об участии Месси в матчах ЧМ-2026

Комментарии

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти выразил уверенность в том, что 38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси сможет принять участие в матчах чемпионата мира — 2026.

«Решение остаётся за Месси, но, думаю, он сыграет. До турнира несколько месяцев, полагаю, у него будет желание вновь представить свою страну. Не сомневаюсь, что это случится.

Месси в полной мере способен выступать в качестве лидера команды. Он очень умён, как никто другой знает, что нужно коллективу, в сборной его окружают замечательные футболисты. Убеждён, что с Лео в составе Аргентина вновь будет в числе фаворитов чемпионата мира», — приводит слова Санетти FourFourTwo.

