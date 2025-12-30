Воронежский «Факел» объявил о продлении контракта с генеральным спонсором

Клуб Лиги Pari «Факел» продлил контракт с генеральным партнёром, группой компаний «ЭкоНива». Об этом официально сообщила пресс-служба воронежской команды. О продолжительности нового контракта не разглашается, однако отмечается, что соглашение является долгосрочным.

«Спасибо ГК «ЭкоНива» за поддержку и участие в развитии нашего клуба, продолжаем вместе двигаться к новым вершинам!» — говорится в сообщении пресс-службы «Факела» в телеграм-канале команды.

«Факел» ушёл на зимнюю паузу в Первой лиге на первом месте в турнирной таблице. В активе воронежцев 48 набранных очков в 21 матче. Отрыв от занимающего второе место «Урала» составляет семь очков.