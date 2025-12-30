Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воронежский «Факел» объявил о продлении контракта с генеральным спонсором

Воронежский «Факел» объявил о продлении контракта с генеральным спонсором
Комментарии

Клуб Лиги Pari «Факел» продлил контракт с генеральным партнёром, группой компаний «ЭкоНива». Об этом официально сообщила пресс-служба воронежской команды. О продолжительности нового контракта не разглашается, однако отмечается, что соглашение является долгосрочным.

«Спасибо ГК «ЭкоНива» за поддержку и участие в развитии нашего клуба, продолжаем вместе двигаться к новым вершинам!» — говорится в сообщении пресс-службы «Факела» в телеграм-канале команды.

«Факел» ушёл на зимнюю паузу в Первой лиге на первом месте в турнирной таблице. В активе воронежцев 48 набранных очков в 21 матче. Отрыв от занимающего второе место «Урала» составляет семь очков.

Материалы по теме
Главные сюжеты 2025-го в ФНЛ. Титул «Балтики», мегаскандал «Торпедо» и бан Писарского
Рейтинг
Главные сюжеты 2025-го в ФНЛ. Титул «Балтики», мегаскандал «Торпедо» и бан Писарского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android