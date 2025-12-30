Роналду третий год подряд забивает 40+ голов. В феврале форварду исполнится 41 год

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершил 2025 год, забив 41 гол за клуб и сборную. 40-летний форвард третий год подряд отмечается более чем 40 мячами.
5 февраля Роналду исполнится 41 год.
Во вторник, 30 декабря, Роналду забил гол во встрече 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» (2:2). Этот мяч стал 957-м в профессиональной карьере 40-летнего форварда.
В нынешнем сезоне Про-Лиги Роналду забил 13 голов в 11 матчах. При этом три раза португалец поразил ворота соперников с пенальти. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
