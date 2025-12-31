Сборная ДР Конго разгромила команду Ботсваны и вышла в плей-офф Кубка африканских наций

Завершён матч 3-го тура в группе D на Кубке Африки, в котором играли сборные Ботсваны и ДР Конго. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали футболисты команды ДР Конго. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Медина» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Ахмад Хиралаль (Маврикий).

Натанаэль Мбуку на 31-й минуте вывел ДР Конго вперёд. Гаэль Какута на 41-й минуте реализовал пенальти, а на 60-й минуте он оформил дубль.

Команда ДР Конго с 7 очками заняла второе место в турнирной таблице группы D и вышла в плей-офф турнира. Ботсвана заняла последнее место в квартете без набранных очков.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.