Сенегал разгромил Бенин и вышел в плей-офф Кубка Африки

Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка Африки — 2025 между сборными Бенина и Сенегала. Игра проходила на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Марокко. В качестве главного арбитра встречи выступил Самуэль Увикунда. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу Сенегала. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 38-й минуте счёт открыл защитник Абдулайе Сек. На 62-й минуте полузащитник Хабиб Диалло укрепил преимущество сборной Сенегала. На 90+7-й минуте полузащитник Шериф Ндиайе довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

После трёх матчей группового этапа Сенегал набрал семь очков и занимает первое место в квартете D. Бенин заработал три очка и располагается на третьей строчке. Также в этой группе выступают ДР Конго и Ботсвана.

