Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бенин — Сенегал, результат матча 30 декабря 2025, счет 0:3, 3-й тур группового этапа Кубка Африки 2025

Сенегал разгромил Бенин и вышел в плей-офф Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка Африки — 2025 между сборными Бенина и Сенегала. Игра проходила на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Марокко. В качестве главного арбитра встречи выступил Самуэль Увикунда. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу Сенегала. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Кубок африканских наций . Группа D. 3-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенин
Окончен
0 : 3
Сенегал
0:1 Сек – 38'     0:2 Диалло – 62'     0:3 Ндиайе – 90+7'    
Удаления: нет / Кулибали – 71'

На 38-й минуте счёт открыл защитник Абдулайе Сек. На 62-й минуте полузащитник Хабиб Диалло укрепил преимущество сборной Сенегала. На 90+7-й минуте полузащитник Шериф Ндиайе довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

После трёх матчей группового этапа Сенегал набрал семь очков и занимает первое место в квартете D. Бенин заработал три очка и располагается на третьей строчке. Также в этой группе выступают ДР Конго и Ботсвана.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Самые большие стадионы мира:

