Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вест Хэм Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 30 декабря 2025, счёт 2:2, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграли вничью в 19-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Солсбери.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Боуэн – 10'     1:1 Уэлбек – 32'     2:1 Пакета – 45+4'     2:2 Велтман – 61'    

Джаррод Боуэн на 10-й минуте вывел лондонцев вперёд, Дэнни Уэлбек реализовал пенальти на 32-й минуте и сравнял счёт. На 36-й минуте Уэлбек не смог забить с пенальти. Лукас Пакета на 45+4-й минуте забил за «молотобойцев» «с точки», а на 61-й минуте Йоэл Велтман вернул равенство на табло.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 14 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 25 очками располагается на 14-й строчке.

