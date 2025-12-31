«Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграли вничью в 19-м туре АПЛ

Завершён матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Солсбери.

Джаррод Боуэн на 10-й минуте вывел лондонцев вперёд, Дэнни Уэлбек реализовал пенальти на 32-й минуте и сравнял счёт. На 36-й минуте Уэлбек не смог забить с пенальти. Лукас Пакета на 45+4-й минуте забил за «молотобойцев» «с точки», а на 61-й минуте Йоэл Велтман вернул равенство на табло.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 14 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 25 очками располагается на 14-й строчке.