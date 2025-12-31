«Ньюкасл» победил «Бёрнли» в 19-м туре АПЛ, забив дважды к седьмой минуте

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бёрнли» и «Ньюкасл». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Победу со счётом 3:1 праздновали гости.

Уже на второй минуте полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон открыл счёт в матче. На седьмой минуте нападающий Йоан Висса удвоил преимущество своей команды. На 23-й минуте полузащитник «Бёрнли» Джош Лорент сократил отставание хозяев поля. На 90+3-й минуте опорник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс установил окончательный счёт.

«Ньюкасл» довёл количество набранных в сезоне очков до 26 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Бёрнли» остаётся на 19-й строчке в зоне вылета с 12 очками в АПЛ.