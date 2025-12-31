Скидки
Главная Футбол Новости

Бёрнли — Ньюкасл, результат матча 30 декабря 2025, счёт 1:3, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Ньюкасл» победил «Бёрнли» в 19-м туре АПЛ, забив дважды к седьмой минуте
Комментарии

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бёрнли» и «Ньюкасл». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Победу со счётом 3:1 праздновали гости.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Жоэлинтон – 2'     0:2 Висса – 7'     1:2 Лорент – 23'     1:3 Гимарайнс – 90+3'    

Уже на второй минуте полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон открыл счёт в матче. На седьмой минуте нападающий Йоан Висса удвоил преимущество своей команды. На 23-й минуте полузащитник «Бёрнли» Джош Лорент сократил отставание хозяев поля. На 90+3-й минуте опорник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс установил окончательный счёт.

«Ньюкасл» довёл количество набранных в сезоне очков до 26 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Бёрнли» остаётся на 19-й строчке в зоне вылета с 12 очками в АПЛ.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
