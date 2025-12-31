«Знаем, что делать в 2026-м!» Роналду — после последнего матча «Аль-Насра» в 2025 году
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X сделал публикацию после матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» (2:2), в котором он отметился голом.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 12-й тур
30 декабря 2025, вторник. 20:30 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
2 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Вейналдум – 16' 1:1 Феликс – 47' 1:2 Роналду – 67' 2:2 Вейналдум – 80'
«Мы на правильном пути и знаем, что нам нужно делать в 2026 году!» — написал футболист.
Гол Роналду в игре с «Аль-Иттифаком» стал 957-м в его профессиональной карьере. В нынешнем сезоне Про-Лиги 40-летний футболист забил 13 голов в 11 матчах.
После 11 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Таавуна» на три очка.
Комментарии
