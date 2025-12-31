Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

«Знаем, что делать в 2026-м!» Роналду — после последнего матча «Аль-Насра» в 2025 году

Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X сделал публикацию после матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» (2:2), в котором он отметился голом.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 12-й тур
30 декабря 2025, вторник. 20:30 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
2 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Вейналдум – 16'     1:1 Феликс – 47'     1:2 Роналду – 67'     2:2 Вейналдум – 80'    

«Мы на правильном пути и знаем, что нам нужно делать в 2026 году!» — написал футболист.

Гол Роналду в игре с «Аль-Иттифаком» стал 957-м в его профессиональной карьере. В нынешнем сезоне Про-Лиги 40-летний футболист забил 13 голов в 11 матчах.

После 11 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Таавуна» на три очка.

Комментарии
