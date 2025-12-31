«Спартак» отреагировал на выход Тео Бонгонда в плей-офф Кубка Африки со сборной ДР Конго

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на выход вингера красно-белых Тео Бонгонда в плей-офф Кубка африканских наций — 2025 вместе со сборной ДР Конго. Во вторник, 30 декабря, команда разгромила Ботсвану (3:0) в 3-м туре и заняла второе место в группе D.

«Бонгонда отдал голевую и вывел ДР Конго в плей-офф Кубка Африки! Команда Тео одержала две победы и один раз сыграла вничью на групповом этапе. Сегодня уверенно обыграли Ботсвану со счётом 3:0. Тео отдал ассист на третий мяч.

Соперник в 1/8 финала — Алжир. Желаем спартаковцу удачи в плей-офф!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале.