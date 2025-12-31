Скидки
Показать ещё
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Эвертон, результат матча 30 декабря 2025, счёт 0:2, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Эвертон» переиграл «Ноттингем Форест» в 19-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Эвертон» из Ливерпуля. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «ириски». Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Гарнер – 19'     0:2 Барри – 79'    

Джеймс Гарнер на 19-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Тьерно Барри на 79-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Ноттингем Форест» с 18 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Эвертон» с 28 очками находится на восьмой строчке.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
