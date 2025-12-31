«Эвертон» переиграл «Ноттингем Форест» в 19-м туре АПЛ

Завершён матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Эвертон» из Ливерпуля. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «ириски». Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

Джеймс Гарнер на 19-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Тьерно Барри на 79-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Ноттингем Форест» с 18 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Эвертон» с 28 очками находится на восьмой строчке.