Челси — Борнмут, результат матча 30 декабря 2025, счет 2:2, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью в матче с четырьмя голами до 30-й минуты
Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Матч закончился со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Брукс – 6'     1:1 Палмер – 15'     2:1 Фернандес – 23'     2:2 Клюйверт – 27'    

В начале встречи счёт открыл нападающий гостей Дэвид Брукс. На 15-й минуте хавбек «Челси» Коул Палмер восстановил равновесие, забив с пенальти. На 23-й минуте полузащитник Энцо Фернандес вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте нападающий Джастин Клюйверт забил второй мяч «Борнмута».

После 19 матчей английской Премьер-лиги команда Энцо Марески набрала 30 очков и занимает пятое место. Подопечные Андони Ираолы заработали 23 очка и располагаются на 15-й строчке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
«Челси» интересуется воспитанником «Манчестер Сити», играющим в АПЛ — Daily Mail

Самые дорогие футболисты:

