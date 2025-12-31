«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью в матче с четырьмя голами до 30-й минуты

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Матч закончился со счётом 2:2.

В начале встречи счёт открыл нападающий гостей Дэвид Брукс. На 15-й минуте хавбек «Челси» Коул Палмер восстановил равновесие, забив с пенальти. На 23-й минуте полузащитник Энцо Фернандес вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте нападающий Джастин Клюйверт забил второй мяч «Борнмута».

После 19 матчей английской Премьер-лиги команда Энцо Марески набрала 30 очков и занимает пятое место. Подопечные Андони Ираолы заработали 23 очка и располагаются на 15-й строчке.

