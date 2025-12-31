Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Астон Вилла»: Габриэл забил головой после подачи с углового на 48-й минуте

«Арсенал» — «Астон Вилла»: Габриэл забил головой после подачи с углового на 48-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Арсенал» и «Астон Вилла». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даррен Ингланд. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'    

На 48-й минуте защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс открыл счёт ударом головой после подачи с углового.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «канониров» 42 набранных очка в 18 матчах. Отрыв от «Манчестер Сити» со второй строчки составляет два очка. «Астон Вилла» с 39 очками располагается на третьем месте в таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
