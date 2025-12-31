Скидки
Хойлунд рассказал о причине перехода из «МЮ» в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд, арендованный до конца сезона у «Манчестер Юнайтед», рассказал, как состоялся этот переход.

«В «МЮ» мне ясно дали понять, что я не вхожу в их планы на этот сезон. В его начале, когда не было европейского футбола, «Наполи» увидел возможность заполучить меня, как я думаю. Как только я узнал об их интересе, дал понять тренеру и окружающим, что хочу перейти только туда. Я провёл несколько продуктивных бесед с тренером и спортивным директором.

Разговор с Конте? Он был недолгим. Думаю, мы оба понимали, что это хороший шаг для меня и что это хорошая сделка. Так что разговор был довольно коротким, но очень продуктивным. Конте — невероятный тренер. Он добивался хороших результатов почти везде, где работал. Очевидно, что это сыграло большую роль. Когда он звонит, то ты просто говоришь «да», — приводит слова Хойлунда Sports Illustrated.

Хойлунд является футболистом «Манчестер Юнайтед» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне за «Наполи» 22-летний форвард провёл 19 матчей во всех турнирах, где забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Комментарии
