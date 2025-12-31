Скидки
Только две из 24 команд остались без забитых голов на Кубке африканских наций — 2025

Комментарии

Сборные Ботсваны и Коморских островов завершили своё выступление на Кубке африканских наций — 2025. Что примечательно, это единственные команды нынешнего розыгрыша турнира, которые покинули его, не забив ни разу.

Сборная Коморских островов по ходу соревнования уступила Марокко (0:2), а также сыграла со счётом 0:0 с командами Замбии и Мали. Команда с двумя очками заняла третье место в турнирной таблице группы А.

Сборная Ботсваны заняла последнее место в турнирной таблице группы D. По ходу текущего розыгрыша Кубка Африки команда уступила Сенегалу (0:3), Бенину (0:1) и ДР Конго (0:3).

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

