«Манчестер Юнайтед» не смог удержать победный счёт в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Окончен матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Джошуа Зиркзее на 27-й минуте открыл счёт в этой игре и обеспечил «красным дьяволам» преимущество. Ладислав Крейчи забил ответный мяч на 45-й минуте. Патрик Доргу на 90+1-й минуте мог обеспечить манкунианцам победу в этой встрече, но взятие ворот отменили после просмотра VAR.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 30 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» с тремя очками находится на последнем, 20-м месте.