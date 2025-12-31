Скидки
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон, результат матча 30 декабря 2025, счёт 1:1, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» не смог удержать победный счёт в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»
Комментарии

Окончен матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Зиркзее – 27'     1:1 Крейчи – 45'    

Джошуа Зиркзее на 27-й минуте открыл счёт в этой игре и обеспечил «красным дьяволам» преимущество. Ладислав Крейчи забил ответный мяч на 45-й минуте. Патрик Доргу на 90+1-й минуте мог обеспечить манкунианцам победу в этой встрече, но взятие ворот отменили после просмотра VAR.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 30 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» с тремя очками находится на последнем, 20-м месте.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
