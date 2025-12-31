«Арсенал» разгромил «Астон Виллу», завершив 2025 год в лидерах АПЛ

В ночь с 30 на 31 декабря мск на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Астон Виллой», разгромную победу в котором со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

На 48-й минуте счёт в матче открыл бразильский защитник хозяев Габриэл Магальяйнс. Через 4 минуты испанский опорный полузащитник «канониров» Мартин Субименди сделал счёт 2:0. Ассистировал ему норвежец Мартин Эдегор. Третий мяч «пушкарей» на 69-й минуте забил бельгийский вингер Леандро Троссард, а голевой пас сделал защитник Юрриен Тимбер. На 78-й минуте встречи бразильский форвард хозяев Габриэл Жезус довёл счёт до разгромного, поразив ворота соперника с передачи Троссарда. В компенсированное ко второму тайму время единственный мяч бирмингемцев забил форвард Олли Уоткинс.

«Арсенал» завершил 2025 год на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Микеля Артеты 45 очков после 19 туров. «Астон Вилла» занимает третью строчку, имея на своём счету 39 очков после аналогичного количества матчей.