Арсенал — Астон Вилла, результат матча 31 декабря 2025, счёт 4:1, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» разгромил «Астон Виллу», завершив 2025 год в лидерах АПЛ
Комментарии

В ночь с 30 на 31 декабря мск на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Астон Виллой», разгромную победу в котором со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

На 48-й минуте счёт в матче открыл бразильский защитник хозяев Габриэл Магальяйнс. Через 4 минуты испанский опорный полузащитник «канониров» Мартин Субименди сделал счёт 2:0. Ассистировал ему норвежец Мартин Эдегор. Третий мяч «пушкарей» на 69-й минуте забил бельгийский вингер Леандро Троссард, а голевой пас сделал защитник Юрриен Тимбер. На 78-й минуте встречи бразильский форвард хозяев Габриэл Жезус довёл счёт до разгромного, поразив ворота соперника с передачи Троссарда. В компенсированное ко второму тайму время единственный мяч бирмингемцев забил форвард Олли Уоткинс.

«Арсенал» завершил 2025 год на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Микеля Артеты 45 очков после 19 туров. «Астон Вилла» занимает третью строчку, имея на своём счету 39 очков после аналогичного количества матчей.

Новости. Футбол
