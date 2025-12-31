Скидки
Результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу, 30 декабря

Результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу, 30 декабря
Комментарии

Во вторник, 30 декабря, состоялись шесть матчей 19-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Вторник, 30 декабря:

«Ноттингем Форест» – «Эвертон» — 0:2;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:2;
«Челси» – «Борнмут» — 2:2;
«Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед» — 1:3;
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» — 1:1;
«Арсенал» – «Астон Вилла» — 4:1;

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 45 очков за 19 матчей. На втором месте с 40 очками располагается «Манчестер Сити», но «горожане» ещё не сыграли свой матч в этом туре. На третьей строчке с 39 очками находится «Астон Вилла».

Комментарии
