Результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу, 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, состоялись шесть матчей 19-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Вторник, 30 декабря:

«Ноттингем Форест» – «Эвертон» — 0:2;

«Вест Хэм Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:2;

«Челси» – «Борнмут» — 2:2;

«Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед» — 1:3;

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» — 1:1;

«Арсенал» – «Астон Вилла» — 4:1;

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 45 очков за 19 матчей. На втором месте с 40 очками располагается «Манчестер Сити», но «горожане» ещё не сыграли свой матч в этом туре. На третьей строчке с 39 очками находится «Астон Вилла».