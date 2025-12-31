«Сейчас его, конечно, продавать не надо». Мор назвал главный трансферный актив «Зенита»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор назвал футболиста петербургского «Зенита», которого считает главным трансферным активом сине-бело-голубых.

«Я думаю, что Педро — главный актив «Зенита», его стоимость будет только расти. Дай Бог, чтобы травм не было. Сейчас его, конечно, продавать не надо. Он и здесь пользу принесёт и в цене ещё в два раза вырастет. И тогда уже можно будет сделать хорошо всем», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

19-летний бразильский вингер Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года, сумма трансферной компенсации за него бразильскому «Коринтиансу» составила € 9 млн по оценке портала Transfermarkt. В сезоне-2025/2026 на счету Педро три гола и три результативных паса в 23 матчах за петербуржцев во всех турнирах, по состоянию на конец декабря 2025 года Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 15 млн.

Видео: Эффектный гол юного таланта Педро за молодёжку «Коринтианса»