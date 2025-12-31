Скидки
«Арсенал» прервал историческую рекордную победную серию «Астон Виллы»

«Арсенал» разгромил «Астон Виллу» в Лондоне со счётом 4:1 и прервал рекордную 11-матчевую победную серию бирмингемцев, которая являлась одной из лучших в истории клуба.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

Ранее подобная серия у «вилланов» была лишь дважды — в 1897 и в 1914 годах. Оба раза команда из Бирмингема также останавливалась на 11 встречах.

Данная серия команды Унаи Эмери началась в 4-м туре общего этапа Лиги Европы победой над «Маккаби» (2:0), после этого «вилланы» разгромили «Борнмут» (4:0) и одолели «Лидс Юнайтед» (2:1). Затем команда из Бирмингема добилась успеха во встрече с «Янг Бойз» (2:1) в рамках ЛЕ, после чего в чемпионате Англии были обыграны «Вулверхэмптон» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3) и «Арсенал» (2:1). После этого «вилланы» одолели «Базель» (2:1) в ЛЕ, а в АПЛ добились положительного результата в противостояниях с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2), «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Челси» (2:1).

На данный момент «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. В сводной таблице Лиги Европы команда с 15 очками также находится на третьей строчке.

