Эдуард Мор: кто мог предположить, что Педро станет лидером «Зенита»?

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о прогрессе 19-летнего бразильского вингера «Зенита» Педро.

«Кто мог предположить, что Педро станет лидером «Зенита»? Играет и левого атакующего, и центрального, и всегда он на виду. Большой объем работы делает. Он сделал такой скачок вперёд. Изначально вот Педро рассматривался, как игрок, который быстро бежит, то есть узкопрофильный. А вот здесь он раскрылся настолько многогранно. Это очень сильно удивляет. На поле он лидер. Поэтому вот этот прогресс у Педро у меня вызывает большое удивление», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 на счету Педро три гола и три результативных паса в 23 матчах за петербуржцев во всех турнирах. По состоянию на конец декабря 2025 года Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 15 млн (на конец декабря 2024 года — € 9 млн).

Видео: Эффектный гол юного таланта Педро за молодёжку «Коринтианса»

