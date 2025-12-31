Скидки
Глушаков опубликовал милое семейное фото с ледового шоу Плющенко

Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков опубликовал милое семейное фото с ледового шоу «Белоснежка» Евгения Плющенко.

Фото: Телеграм-канал Дениса Глушакова

«Потрясающее ледовое шоу «Белоснежка» Евгения Плющенко! Спасибо за приглашение, чудесно провели предновогодний вечер с семьёй!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Глушаков завершил карьеру в октябре 2025 года. Помимо игр за «Локомотив» и «Спартак», Глушаков также выступал за московскую «Нику», «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды. За сборную России Денис провёл 57 матчей, в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

