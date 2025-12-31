Мор: в плане развития игры Воробьёв в «Локомотиве» на три головы сильнее, чем Комличенко

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о прогрессе нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.

«Воробьёв сделал большой прогресс. Я так и думал, что именно он будет играть, а не Николай Комличенко, которого купили, потому что он более разносторонний. Когда на поле Воробьёв или Комличенко — это два разных «Локомотива». В плане развития игры Воробьёв на три головы сильнее, чем Комличенко. Поэтому с ним и без него это две разные команды. Воробьев — это тот человек, который очень влияет на игру «Локомотива», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

28-летний нападающий Дмитрий Воробьёв в сезоне-2025/2026 сыграл за «Локомотив» в 21 матче во всех турнирах, забил 10 голов и выполнил четыре результативных паса.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»