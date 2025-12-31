«Памятно выпил с утра кофейку». Смолов назвал топ-10 событий 2025 года

Бывший игрок «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов опубликовал пост с памятными для себя итогами 2025 года.

«Решил прикинуть, а что крутого и памятного было за 2025 год? Собрал Топ-10, расставил в рандомном порядке:

• Первое семейное путешествие втроём с Кариной и Лорой.

• Чемпионство с «Краснодаром».

• Всерьёз занялся работой над личным брендом SMOL. Завёл Telegram-канал и канал на Twitch (в 2026 вернусь со стримами)

• Гордость года: Карина открыла клинику «Справиться Проще»!

• Совершил трансфер в BetBoom Team и сгонял с ними на Инт.

• Вместе с «Броуками» прошёл две стадии в Кубке России и догнал Аршавина по голам в карьере.

• С моими бро из BetBoom сняли 19 Smol Talk, 19 выпусков SMOL FM и викторину BBiQ.

• Путешествовал Комментировал турниры по теннису вместе с BB Tennis в Шанхае и Турине.

• Собрал команду друзей Smol Squad, с которой пошумели на Уличном Футболе.

• В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай, — написал Смолов в своём телеграм-канале.

Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом 2025 года. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».