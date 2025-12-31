Скидки
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия вошёл в команду 2025 года в Лиге 1 по версии Sofascore

Хвича Кварацхелия вошёл в команду 2025 года в Лиге 1 по версии Sofascore
Известный статистический портал Sofascore представил команду 2025 года во французской Лиге 1. В символическую сборную года вошли 11 футболистов с самыми высокими оценками в чемпионате на своих позициях. Портал выбрал схему для состава 4-3-3. Отметим, в данную команду вошёл грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия.

Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Джордже Петрович («Страсбург»);
Защитники: Адриен Трюффер («Ренн»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Алешандро («Лилль») и Арон Дённум («Тулуза»);
Полузащитники: Андрей Сантос («Страсбург»), Витинья («ПСЖ») и Адриен Рабьо («Марсель»);
Нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Амин Гуири («Марсель») и Мэйсон Гринвуд («Марсель»).

Фото: Sofascore

Первое место в турнирной таблице чемпионата Франции занимает «Ланс», набрав 37 очков за 16 матчей. Вторую строчку занимает «ПСЖ», имея в своём активе 36 очков. Третий — «Марсель» (32).

