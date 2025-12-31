Главному тренеру «Челси» Энцо Мареске стало плохо после домашней ничьей с «Борнмутом»

45-летнему главному тренеру «Челси» Энцо Мареске стало плохо после завершения домашнего матча 19‑го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:2), сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук.

По данным источника, из-за плохого самочувствия итальянский специалист не явился на послематчевую пресс‑конференцию.

В 19 матчах Английской Премьер-Лиги лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала». В трёх последних турах чемпионата Англии «Челси» набрал два очка, а на отрезке из семи последних матчей АПЛ — семь очков, одержав при этом лишь одну победу.

