«Вулверхэмптон» в игре с «Манчестер Юнайтед» прервал 12-матчевую серию поражений

Комментарии

Аутсайдер АПЛ «Вулверхэмптон» благодаря выездной ничьей с «МЮ» (1:1) в игре 19-го тура чемпионата Англии оборвал затяжную серию поражений, которая составила в итоге 12 матчей во всех турнирах и 11 матчей в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Зиркзее – 27'     1:1 Крейчи – 45'    

В предыдущий раз «волки» смогли не проиграть 5 октября в домашней встрече 7-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1).

При этом «Вулверхэмптон» продлил безвыигрышную серию, которая составляет теперь 15 матчей во всех турнирах и 23 матча в АПЛ (с учётом прошлого сезона). Последняя победа «волков» была оформлена в Кубке лиги и состоялась 23 сентября (2:0 дома с «Эвертоном»). В АПЛ «Вулверхэмптон» в этом сезоне ещё не побеждал вовсе, последняя победа состоялась 26 апреля в домашней игре 34-го тура сезона-2024/2025 с «Лестером» (3:0).

За весь первый круг чемпионата-2025/2026 (19 матчей) «волки» набрали три очка и занимают последнее, 20-е место в таблице АПЛ с отставанием в девять очков от ближайшего соперника.

