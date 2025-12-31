Скидки
Погребняк поздравил фанатов с наступающим с Новым годом

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк обратился к футбольным болельщикам с поздравлением с наступающим 2026 Новым годом.

«Новый год к нам мчится, скоро всё случится. Уже завтра наступит Новый 2026 год! Светлый, тёплый и семейный праздник, окружённый любовью и волшебством», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

В бытность профессиональным футболистом Погребняк выступал за «Фулхэм», «Штутгарт», «Рединг», «Зенит», «Томь», «Динамо», «Тосно», «Урал» и «Спартак». Наиболее успешных результатов в спортивном плане Погребняк добился в «Зените», в составе которого становился чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

