Аршавин выложил фото на петухе с Гринчем в преддверии Нового года

Аршавин выложил фото на петухе с Гринчем в преддверии Нового года
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился фотографией с карусели в преддверии Нового года.

Экс-футболист сидит на фигуре петуха на карусели и держит в руке Гринча, который является одним из символов Рождества и Нового года. Аршавин сейчас находится в Лондоне.

«Время Гринча», — подписал фото Аршавин.

Фото: Соцсети Аршавина

Напомним, Аршавин завершил свою профессиональную футбольную карьеру в начале 2019 года. Последним клубом, за который выступал нападающий, был казахстанский «Кайрат». За команду из Алма-Аты Аршавин провёл 108 матчей во всех турнирах, где отметился 30 голами и 37 результативными передачами.

