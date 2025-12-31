Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета прокомментировал крупную победу «Арсенала» над «Астон Виллой»

Микель Артета прокомментировал крупную победу «Арсенала» над «Астон Виллой»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по итогам домашнего матча 19-го тура АПЛ, в котором «канониры» обыграли «Астон Виллу» с крупным счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

«В последние несколько недель мы создавали много моментов, но сегодня была заметна разница. В других играх нам нужно было вести тяжёлую борьбу за голы, чтобы победить, но сегодня качество реализации моментов было на топ‑уровне. Это решило исход игры», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити». «Астон Вилла» с 39 очками в 19 матчах занимает третье место.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Видео: Ферстаппен составил фэнтези-команду АПЛ

Материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Астон Виллу», завершив 2025 год в лидерах АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android