Микель Артета прокомментировал крупную победу «Арсенала» над «Астон Виллой»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по итогам домашнего матча 19-го тура АПЛ, в котором «канониры» обыграли «Астон Виллу» с крупным счётом 4:1.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48' 2:0 Субименди – 52' 3:0 Троссард – 69' 4:0 Жезус – 78' 4:1 Уоткинс – 90+4'
«В последние несколько недель мы создавали много моментов, но сегодня была заметна разница. В других играх нам нужно было вести тяжёлую борьбу за голы, чтобы победить, но сегодня качество реализации моментов было на топ‑уровне. Это решило исход игры», — приводит слова Артеты BBC.
«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити». «Астон Вилла» с 39 очками в 19 матчах занимает третье место.
