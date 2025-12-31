«Барселона», «Ювентус» и «Интер» заинтересованы в возвращении Жоау Канселу — Романо

Защитник саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу с высокой вероятностью покинет клуб в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twtter).

По информации источника, «Интер» обратился к «Аль-Хилялю» с вопросом об условиях аренды и возможной структуре сделки. Отмечается, что «Барселона» и «Ювентус» также связывались с «Аль-Хилялем» в последние 48 часов, чтобы узнать о ситуации с Канселу.

Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне португальский футболист провёл шесть матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 10 млн. Ранее португалец выступал как за «Интер», так и «Барселону» и «Ювентус». Помимо упомянутых клубов, Канселу играл в составе «Баварии», «Манчестер Сити», «Валенсии» и «Бенфики».