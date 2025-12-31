Геннадий Орлов: я против Fan ID — не понимаю, зачем от футбола отлучили часть болельщиков

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал использование Fan ID на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Клубы много делают, чтобы люди приходили на футбол отдохнуть, но болельщиков всё равно мало. Видимо, должны ещё укорениться у нас традиции семейного боления, как в тех же США. Если люди будут приходить на игры с детьми, жёнами, то и агрессии на трибунах станет меньше. Конечно, фанатские движения тоже есть и будут. Я лично против Fan ID — не могу понять, зачем от футбола отлучили часть болельщиков», — сказал Орлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.