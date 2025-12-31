Геннадий Орлов: от обмена Лусиано Гонду на Дивеева выиграют и «Зенит», и ЦСКА

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу обсуждаемого в СМИ вероятного трансфера — обмена центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева на аргентинского нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

«Мне кажется, обе команды от такого обмена выиграют. Лусиано в последнее время мало играл — прежде всего из-за лимита. Семак вынужден был ставить Соболева, который явно уступает в индивидуальном мастерстве Гонду. И аргентинец как-то погас. Переход в ЦСКА станет для него новым вызовом. А наш замечательный защитник станет находкой для «Зенита». Он ведь ещё и забивать на стандартах умеет. Для «Зенита», против которого большинство соперников играет низким блоком, это ценное качество. Почему-то бытует мнение, что Дивеев часто травмируется, но на самом деле он почти во всех матчах за ЦСКА играл, и играл здорово! Данные у него хорошие, а насчёт здоровья всё проверить можно. У футболиста есть медицинская карта. То, что Игорь сейчас нужен «Зениту», у меня не вызывает сомнений», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

