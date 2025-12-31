«Мы были эффективны во всём». Артета — о победе «Арсенала» над «Астон Виллой» в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на победу над «Астон Виллой» (4:1) в домашнем матче 19-го тура АПЛ.

«Я так рад. Мы играем каждые три дня, и сегодня мы играли с командой, которая одержала 11 побед подряд. Это превосходная команда, с которой очень сложно играть, и мы знали, что на протяжении всей игры у нас будут проблемы. Мы говорили о том, насколько эмоционально напряжённым будет матч, и в первые 10 минут мы испытывали трудности, так как немного запоздали. Они играли через нас и создавали опасные моменты на открытом пространстве.

Затем мы перестроились, взяли игру под больший контроль, у Виктора было два хороших момента и одна сумбурная ситуация в штрафной, но нам не удалось забить. Во втором тайме мы поймали кураж. Всё пошло гораздо лучше, мы лучше рассчитывали время, а индивидуальные единоборства проходили на высшем уровне, мы были эффективны во всём, что делали. В отличие от последних нескольких игр, в которых у нас было много хороших моментов, сегодня мы были очень результативны и точны, что и сыграло решающую роль», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».