Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы были эффективны во всём». Артета — о победе «Арсенала» над «Астон Виллой» в АПЛ

«Мы были эффективны во всём». Артета — о победе «Арсенала» над «Астон Виллой» в АПЛ
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на победу над «Астон Виллой» (4:1) в домашнем матче 19-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

«Я так рад. Мы играем каждые три дня, и сегодня мы играли с командой, которая одержала 11 побед подряд. Это превосходная команда, с которой очень сложно играть, и мы знали, что на протяжении всей игры у нас будут проблемы. Мы говорили о том, насколько эмоционально напряжённым будет матч, и в первые 10 минут мы испытывали трудности, так как немного запоздали. Они играли через нас и создавали опасные моменты на открытом пространстве.

Затем мы перестроились, взяли игру под больший контроль, у Виктора было два хороших момента и одна сумбурная ситуация в штрафной, но нам не удалось забить. Во втором тайме мы поймали кураж. Всё пошло гораздо лучше, мы лучше рассчитывали время, а индивидуальные единоборства проходили на высшем уровне, мы были эффективны во всём, что делали. В отличие от последних нескольких игр, в которых у нас было много хороших моментов, сегодня мы были очень результативны и точны, что и сыграло решающую роль», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».

Материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Астон Виллу», завершив 2025 год в лидерах АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android