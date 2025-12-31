Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У нас ничего не получалось, это был не наш день». Аморим — о матче «МЮ» с «Вулвз» в АПЛ

«У нас ничего не получалось, это был не наш день». Аморим — о матче «МЮ» с «Вулвз» в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Зиркзее – 27'     1:1 Крейчи – 45'    

«Мы боролись на протяжении всей игры. Нам не хватало креативности, но мы уже знали, что эта игра будет отличаться от матча с «Ньюкаслом». Во время игры у нас была другая энергия. Конечно, мы расстроены. Мы пытались использовать трёх нападающих с первой минуты, но у нас ничего не получалось, это был не наш день. Нам катастрофически не хватало плавности во время игры.

Если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», то не имеет значения, кто играет, кто сидит на скамейке запасных, а кто не выходит на поле. Ты должен показывать результат и побеждать. Вот какое давление на нас оказывается. Ты можешь посмотреть на игру и на то, как мы расставляем игроков, пытаясь управлять процессом, но в определённые моменты у нас возникают трудности. Мы не можем изменить результат этого матча, но вы можете двигаться дальше и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Аморима пресс-служба «МЮ».

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 30 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.

