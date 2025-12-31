Скидки
Помощник главного тренера «Челси» высказался о ничьей в матче с «Борнмутом» в АПЛ

Комментарии

Помощник главного тренера «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал ничью в матче 19-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Брукс – 6'     1:1 Палмер – 15'     2:1 Фернандес – 23'     2:2 Клюйверт – 27'    

«Начало было трудным, но мы должны были с этим справиться. Мы должны улучшить ситуацию и в следующих играх. С другой стороны, мы создаём моменты и забиваем голы, и это хорошо, но нам нужно найти способ набирать очки, выигрывать матчи. Иногда дело в деталях, иногда в том, что соперник находит способ прорваться и создать эти шансы, но нам нужно настроиться на то, чтобы не проиграть или не свести игру к ничьей», — приводит слова Кабальеро пресс-служба «аристократов».

Главному тренеру «Челси» Энцо Мареске стало плохо после завершения этого матча, из-за плохого самочувствия итальянский специалист не явился на послематчевую пресс‑конференцию.

В 19 матчах английской Премьер-лиги лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место.

