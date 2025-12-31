Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по поводу поражения от «Арсенала» в АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражении от «Арсенала» (1:4) в 19-м туре АПЛ.

«Я очень доволен игроками. Сегодня мы очень хорошо сыграли в первом тайме, в отличие от матча с «Челси». Мы боролись, даже перехватывали инициативу, создавали моменты. Мы не допустили много моментов у своих ворот, в первом тайме у соперника не было угловых.

Но во втором тайме первый гол изменил всё, и после него они усилили натиск. К тому же у нас случилась травма Амаду Онана, и мы потеряли всё в центре поля, а они продемонстрировали свою мощь. И в итоге мы проиграли», — приводит слова Эмери BBC.

«Астон Вилла» с 39 очками в 19 матчах занимает третье место в АПЛ.