Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по поводу поражения от «Арсенала» в АПЛ

Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражении от «Арсенала» (1:4) в 19-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

«Я очень доволен игроками. Сегодня мы очень хорошо сыграли в первом тайме, в отличие от матча с «Челси». Мы боролись, даже перехватывали инициативу, создавали моменты. Мы не допустили много моментов у своих ворот, в первом тайме у соперника не было угловых.

Но во втором тайме первый гол изменил всё, и после него они усилили натиск. К тому же у нас случилась травма Амаду Онана, и мы потеряли всё в центре поля, а они продемонстрировали свою мощь. И в итоге мы проиграли», — приводит слова Эмери BBC.

«Астон Вилла» с 39 очками в 19 матчах занимает третье место в АПЛ.

Комментарии
