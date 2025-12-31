Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по поводу поражения от «Арсенала» в АПЛ
Поделиться
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражении от «Арсенала» (1:4) в 19-м туре АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48' 2:0 Субименди – 52' 3:0 Троссард – 69' 4:0 Жезус – 78' 4:1 Уоткинс – 90+4'
«Я очень доволен игроками. Сегодня мы очень хорошо сыграли в первом тайме, в отличие от матча с «Челси». Мы боролись, даже перехватывали инициативу, создавали моменты. Мы не допустили много моментов у своих ворот, в первом тайме у соперника не было угловых.
Но во втором тайме первый гол изменил всё, и после него они усилили натиск. К тому же у нас случилась травма Амаду Онана, и мы потеряли всё в центре поля, а они продемонстрировали свою мощь. И в итоге мы проиграли», — приводит слова Эмери BBC.
«Астон Вилла» с 39 очками в 19 матчах занимает третье место в АПЛ.
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
06:42
-
06:18
-
06:02
-
05:43
-
05:28
-
04:26
-
04:06
-
03:52
-
02:58
-
02:52
-
02:42
-
02:34
-
02:19
-
02:10
-
02:04
-
01:41
-
01:35
-
01:32
-
01:25
-
01:15
-
01:10
-
01:02
-
00:55
-
00:50
-
00:47
-
00:46
-
00:32
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:28
-
00:23
-
00:18
-
00:04
-
00:03