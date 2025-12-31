Скидки
Главная Футбол Новости

«Можно было расценить как нарушение правил». Эмери — о первом голе в игре «Арсенал» — «АВ»

«Можно было расценить как нарушение правил». Эмери — о первом голе в игре «Арсенал» — «АВ»
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал первый гол в ворота своей команды от «Арсенала» (1:4) в 19-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

«Первый гол, возможно, можно было расценить как нарушение правил, но здесь, в Англии, всё сложнее, потому что судьи позволяют касаться вратарей, и это сложно. Но мы должны это принять, потому что это работает в обе стороны», — приводит слова главного тренера бирмингемцев BBC.

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити». «Астон Вилла» с 39 очками в 19 матчах занимает третье место.

