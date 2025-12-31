Тренер «Борнмута» Андони Ираола отреагировал на ничью в матче с «Челси» в АПЛ

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал ничью в матче 19-го тура АПЛ с «Челси» (2:2).

«Мы здорово провели первый тайм, немного разочаровало, что он закончился со счетом 2:2, ведь у нас было 5-6 верных моментов. У нас были более явные моменты. Нельзя сказать, что мы выжили и заработали очко на «Стэмфорд Бридж». Ключевые моменты сложились не в нашу пользу. Я очень горжусь игрой футболистов, видел, как все самоотверженно боролись. Мы должны и дальше показывать такую игру, стараясь при этом не пропускать такие голы», — приводит слова Ираолы BBC.

После 19 матчей английской Премьер-лиги подопечные Андони Ираолы заработали 23 очка и располагаются на 15-й строчке.