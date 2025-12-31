Защитник «Арсенала» Габриэл высказался о своём появлении на поле после долгого перерыва
Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс высказался о своём появлении на поле после долгого перерыва в матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1). Бразилец не играл с середины ноября из-за травмы.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48' 2:0 Субименди – 52' 3:0 Троссард – 69' 4:0 Жезус – 78' 4:1 Уоткинс – 90+4'
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить бога, потому что это были трудные дни для меня. Я всегда хочу помогать команде. Очень рад вернуться, и я думаю, что это был замечательный день для всех. Думаю, «Арсеналу» нужно продолжать в том же духе. Мы очень счастливы», — приводит слова Магальяйнса BBC.
«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».
