Тренер «Арсенала» Артета оценил игру Субименди в матче с «Астон Виллой» в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру испанского полузащитника клуба Мартина Субименди в матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1).
«Я уже много раз говорил, что это позиция, на которой очень-очень сложно сразу оказывать влияние, и то, как рано ему это удалось, заслуживает отдельного уважения. Заслуга не только его самого, но и партнёров по команде — они во многом облегчают ему задачу. Сегодня он сделал то, что, на мой взгляд, умеет делать: оказывался в нужный момент в нужной точке, активно врывался в штрафную и доводил эпизоды до завершения, причём делал это с большим хладнокровием», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».
«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».
- 31 декабря 2025
-
08:25
-
08:02
-
08:00
-
07:52
-
07:32
-
07:22
-
07:10
-
06:56
-
06:42
-
06:18
-
06:02
-
05:43
-
05:28
-
04:26
-
04:06
-
03:52
-
02:58
-
02:52
-
02:42
-
02:34
-
02:19
-
02:10
-
02:04
-
01:41
-
01:35
-
01:32
-
01:25
-
01:15
-
01:10
-
01:02
-
00:55
-
00:50
-
00:47
-
00:46
-
00:32