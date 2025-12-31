Тренер «Арсенала» Артета оценил игру Субименди в матче с «Астон Виллой» в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру испанского полузащитника клуба Мартина Субименди в матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1).

«Я уже много раз говорил, что это позиция, на которой очень-очень сложно сразу оказывать влияние, и то, как рано ему это удалось, заслуживает отдельного уважения. Заслуга не только его самого, но и партнёров по команде — они во многом облегчают ему задачу. Сегодня он сделал то, что, на мой взгляд, умеет делать: оказывался в нужный момент в нужной точке, активно врывался в штрафную и доводил эпизоды до завершения, причём делал это с большим хладнокровием», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».